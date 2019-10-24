Почти 7 тыс. граждан ДНР признали потерпевшими с начала конфликта в Донбассе

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что с начала военного конфликта в Донбассе потерпевшими были признаны порядка 6,8 тыс. граждан.

Морозова сообщила, что начиная с 2014 года потерпевшими были признаны 6 тыс. 820 человек, передает RT.

«Это те, кто обратился за помощью к государству. Очень много переселенцев зарегистрировано на территории Донецкой народной республики. И дело даже не в том, что у кого-то дома частично или полностью разрушены. Жилье может находиться в «серой зоне», куда люди просто не могут вернуться из-за регулярных обстрелов. Или дома остались за линией разграничения, и люди не хотят туда ехать по политическим причинам. Часть из них снимают квартиры либо живут у родственников», – добавила она.

Морозова сообщила также, что на территории республики действуют социальные центры, где в данный момент живут порядка 1 тыс. 650 человек.

«У людей есть крыша над головой, возможность получать гуманитарную помощь и медицинское обслуживание, работать и водить детей в школу. Мы стараемся, чтобы их права были точно так же защищены. Некоторые уже получили компенсацию за разрушенное жилье», – отметила омбудсмен.

Ранее стало известно о согласии Украины рассматривать «формулу Штайнмайера» еще в июле.

Напомним, Киев признал «формулу Штайнмайера», но выдвинул ряд условий, включая «роспуск квазигруппировок «Л/ДНР».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. По его словам, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медстраховании.

После Киев сообщил, что принял все необходимые законы для амнистии в рамках минских соглашений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД