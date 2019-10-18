Стало известно о согласии Украины рассматривать «формулу Штайнмайера» еще в июле

Украина планировала рассматривать внедрение «формулы Штайнмайера» еще в июле 2019 года, пишут СМИ.

Издание «Новое время» опубликовало письмо руководителя офиса президента страны Андрея Богдана представителю Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леониду Кучме, в которых сообщается о согласии рассмотреть «формулу Штайнмайера». Документ датирован 16 июля.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. «особый статус» (особый порядок местного самоуправления в Донбассе), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», – уточняется в приложении к письму.

Напомним, Киев признал «формулу Штайнмайера», но выдвинул ряд условий, включая «роспуск квазигруппировок «Л/ДНР». Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. По его словам, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медстраховании.

В пятницу Киев сообщил, что принял все необходимые законы для амнистии в рамках минских соглашений.