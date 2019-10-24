Задержанный в России американец Уилан назвал себя мистером Бином на каникулах

Обвиняемый в шпионаже против России гражданин США Пол Уилан заявил в зале Лефортовского суда Москвы, что российские власти считают его агентом разведки, хотя на самом деле он «мистер Бин на каникулах».

«Меня обвиняют в том, что я не совершал. Российские власти заявляют, что поймали агента 007 при исполнении, на самом деле это был мистер Бин на каникулах», – сказал Уилан, перебив судью во время оглашения решения о продлении ареста на два месяца, передает РИА «Новости».

Кроме того, Уилан опять заявил о несоблюдении его прав. Ранее он уже сообщал об угрозах в СИЗО.

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Отмечалось, что у него имеются четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.

У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. Однако сам он утверждал, что приехал в Москву на свадьбу к другу.