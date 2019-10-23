Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.

К просьбе не присоединилась самая крупная в России Федеральная грузовая компания, которая входит в РЖД, пишет «Коммерсант»

Издание ссылается на письмо первому вице-премьеру Антону Силуанову и вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку. Письмо в ближайшее время должно быть опубликовано в ведущих деловых СМИ.

Решение о переходе на кассетные подшипники принято Советом по железнодорожному транспорту СНГ. Оно затрагивает 90% российского парка и обойдется владельцам вагонов в 200–300 млрд рублей.

РЖД и Минтранс России указывают на большую надежность кассетных подшипников. Также отмечается, что роликовые подшипники производятся в основном в Казахстане и на Украине.

Собственники вагонов и производители роликовых подшипников утверждают, что необходимости в переходе нет. Подчеркивается, что производители кассетных подшипников – компании из США и Швеции – несут крупные санкционные риски (под санкциями оказались владельцы 20% российского парка).

Минтранс обещал полную локализацию кассетных подшипников.

ФАС и Минэкономики также выступают против, заявляя, что для начала требуется преодолеть дефицит и организовать локализацию производства в России.

Против решения о переходе, которое коснется только России, голосовали Казахстан, Украина, Узбекистан и Грузия.

Операторы заявили, что «будут вынуждены рассматривать в том числе варианты перерегистрации компаний и подвижного состава в другие страны ЕАЭС, где отсутствуют обязательства по переоборудованию вагонов».

Недовольные переходом компании управляют половиной вагонов в России.

Эксперты считают, что переведут в другие страны не все вагоны, а только те, для которых подойдет срок замены колес.