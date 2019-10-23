Украина заняла последнее место в Европе по покупательной способности населения

Украина заняла последнее место среди 42 стран Европы в рейтинге по покупательной способности населения, следует из данных исследования компании GfK «Growth from Knowledge».

«16 стран, рассмотренных в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время, как 26 стран – ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1 тыс. 830 евро», – сказано в исследовании, передает ТАСС.

На первом месте рейтинга оказался Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения 67 тыс. 550 евро. «Это намного превышает значения других стран и более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе», – пояснили в компании.

Второе и третье место поделили Швейцария (42 тыс. 67 евро на человека) и Люксембург (35 тыс. 96 евро на человека). Кроме Украины, в число стран с самой низкой покупательной способностью попали Молдавия и Косово. В среднем по Европе покупательная способность составила 14 тыс. 739 евро на человека.

В компании уточнили, что покупательная способность – это мера располагаемого дохода после вычета налогов и благотворительных взносов. Чаще всего покупательная способность идет на покрытие расходов, связанных с питанием, проживанием, услугами, энергоснабжением.

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