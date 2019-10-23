Российская военная полиция начала патрулировать позиции у Манбиджа

Российская военная полиция приступила к патрулированию передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж в провинции Алеппо, сообщил представитель военной полиции.

Маршрут патрулирования пролегает в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат. Еще 10 дней назад этот район патрулировали американские военные, передает РИА «Новости».

По Саджуру в последние дни прошла линия разграничения между сирийской армией и боевиками протурецких группировок, которые выступили на стороне Анкары в ходе ее операции в Сирии.

Также патрулирование осуществлялось к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака на левом берегу Евфрата. Сейчас здесь тоже позиции сирийской армии.

Напомним, после того, как Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, состоялся телефонный разговор президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после начала гражданской войны в Сирии «Сирийский Курдистан» объявил о своей независимости почти сразу.

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