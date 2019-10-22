Путин проинформировал Асада о меморандуме с Турцией

После того, как Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, состоялся телефонный разговор президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что разговор прошел по инициативе Москвы. В ходе беседы Путин проинформировал Асада об итогах встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

Глава российского государства рассказал Асаду об основных положениях меморандума.

Путин заявил, что главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии, а также политическое урегулирование в САР.

В ответ Асад поблагодарил российского лидера и выразил поддержку «результатам работы». Асад заявил о «готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на границу».

Напомним, по итогам встречи Путина и Эрдогана, которая продолжалась больше шести часов, был подписан меморандум о взаимопонимании.

Со среды российские и сирийские формирования начнут патрулирование за пределами зоны турецкой операции. Позднее патрулирование будут вести уже на глубине 10 км от турецкой границы.

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