Переехавшего несколько раз пенсионерку водителя арестовали в Ангарске

В Ангарске на 15 суток арестовали водителя, который сбил и несколько раз переехал пожилую женщину.

Автомобилист сбил женщину на тротуаре, однако не остановился и проехался по пострадавшей еще раз. Его пассажир после ДТП вышел из машины и ушел. Водитель с места аварии скрылся, а женщина осталась лежать на земле, сообщается, что пенсионерка выжила.

На допросе водитель объяснил, что оставил место ДТП из-за эмоций. «Не справился с эмоциями в данной ситуации. В содеянном раскаиваюсь, не хотел, чтобы так получилось, не ожидал» – заявил водитель, сообщает «Рен ТВ».

Личность пассажира пока не установлена, пожилая женщина находится в больнице.

«Комсомольская правда» пишет, что владельцем машины оказался 34-летний нигде не работающий местный житель

Родственница пострадавшей сообщила, что у пенсионерки «переломы голени и таза», ее «перевели в палату из операционного отделения, поставив аппарат Илизарова».

Жена одного из свидетелей случившегося сообщила, что ее супруг поехал за нарушителем, «вызвал ДПС и сообщил данные машины нарушителя». Сама женщина «сразу вызвала скорую».

«Вместе с соседями мы сделали что смогли», – сообщила она.

Родственница пенсионерки подтвердила, что мужчина описал полицейским приметы машины, а соседи оказали пострадавшей первую помощь.

Ранее было опубликовано видео наезда сына бизнесмена на пожилую женщину в Москве.