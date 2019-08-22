Появилось видео наезда сына бизнесмена на пожилую женщину в Москве

В Москве 19-летний молодой человек на автомобиле Mercedes насмерть сбил пожилую женщину.

ДТП случилось 17 августа. Видеозапись с места происшествия публикует «Рен ТВ». На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости двигается по пустой улице. На его пути появляется пожилая женщина, переходящая дорогу вне пешеходного перехода. Совершив наезд на женщину, водитель еще некоторое время протащил ее за собой.

«Водитель вышел из автомобиля, с ним было еще два человека. Они подошли к женщине, осмотрели ее, она не подавала признаков жизни. Я подошел, чтобы увидеть водителя и убедиться, что он не скроется с места. Вызвал скорую, приехали две машины», – говорит один из очевидцев аварии. По его словам, водитель был трезвым и сильно нервничал.

Номера на Mercedes опустились автоматически, однако люди начали сразу делать множество фото. «Минут через 10 приехал минивэн, из него вышел мужчина и попытался скрутить номера на машине, но люди его прогнали», – говорит свидетель происшествия.

Он добавил, что автомобилем управлял 19-летний Бэнн Дайман, сын бизнесмена Давида Даймана. «Отец как будто пытался о чем-то договориться со следователем, ходил за ним по пятам», – заявил очевидец.

Позже «Рен ТВ» связался с матерью молодого человека, женщина заявила, что ее сын после произошедшего находится в депрессии, и просит оставить его в покое.

«Его нет, ну, случилось и случилось, со всяким бывает. У ребенка стресс, очень прошу его не беспокоить, у него депрессия, ребенок, 19 лет. Я все понимаю, я все знаю, мама, у меня тоже болит душа. Ребенок домашний, ну, случилось. Это же не намеренно, я тоже переживаю. У него характеристика очень хорошая, жалко ребенка <...> Живым надо шанс давать. Он без меня даже шага не делает без меня», – сказала она, добавив, что ее семья поддерживает связь с родственниками погибшей.

В июне в Москве насмерть разбился на мотоцикле сын бизнесмена, владеющего колбасными заводами.