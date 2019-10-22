Бузова похвасталась покупкой квартиры в Москве

Певица Ольга Бузова рассказала в соцсетях о покупке квартиры в Москве, отметив, что долго шла к этому.

Бузова написала в Instagram, что приобрела квартиру в Москве.

«Как это ценно, и как я долго к этому шла. Свое сокровище, в котором я буду жить, любить и оставаться счастливой я искала несколько месяцев», – поделилась певица.

Она отметила, что за время поиска жилья сменила несколько риелторов, так как те «никак не могли услышать» требования.

«Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается, ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт», – добавила артистка.

Она просила поклонников поделиться в комментариях названиями агентств и компаний, которые могли бы помочь ей с ремонтом.

Ранее сообщалось, что приставы ведут розыск отца певицы Ольги Бузовой Игоря Бузова за долги в размере 35 тыс. рублей.