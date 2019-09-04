Отца Бузовой разыскивают за долги

Приставы ведут розыск отца певицы Ольги Бузовой Игоря Бузова за долги в размере 35 тыс. рублей, сообщают СМИ.

На отца артистки приставами заведено девять дел, передает «Царьград».

Бузов, кроме всего прочего, скрывается от налоговиков и судебных приставов, и делает это начиная с 2015 года, пишет «Федеральное агентство новостей».

В случае невыплаты задолженности отцу певицы грозит уголовное дело за неисполнение решения суда.

Стоит отметить, что в базе данных Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Санкт-Петербургу за Игорем Дмитриевичем Бузовым действительно числится задолженность и значатся девять исполнительных производств.