Россияне дали оценку приему витаминов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины россиян считают, что для поддержания витаминного баланса достаточно правильно питаться.

Согласно исследованию, 64% россиян уверены, что организм получает все необходимые витамины при сбалансированном питании. Респонденты считают, что все полезные вещества содержатся в продуктах, сообщается на сайте ВЦИОМ.

В основном так склонны считать мужчины (70%), а также это мнение поддерживают 72% жителей сельской местности.

Треть опрошенных (32%) придерживаются иного мнения – они считают, что в потребляемой еде недостаточно полезных веществ, поэтому надо дополнительно насыщать организм витаминами и минералами.

Большинство из активно поддерживающих недостаток витаминов в еде – молодежь 18-24 лет (40%).

Также опрос показал, что 12% россиян принимают витамины и минеральные вещества постоянно в течение года, 13% граждан – 3-4 раза в год, 23% опрошенных насыщают организм витаминами 1-2 раза в год. При этом 50% респондентов принимают их только при необходимости или ухудшении здоровья.

Выяснилось, что 38% жителей России в течение последнего года принимали витамины, из них 69% – по рекомендации врача.

Основными причинами приема витаминов в 2019 году считаются болезни, поддержание здоровья и недостаток витаминов в продуктах.

Принимая решение о приеме витаминов, граждане чаще всего руководствовались рекомендациями врача (69%), советами близких – 19%, информацией в интернете – 14%, советом фармацевта в аптеке – 13%.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Ранее россияне высказались на счет обучения детей за границей. Так, более половины (59%) граждан не хотели бы, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД