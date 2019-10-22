Совет ЮНЕСКО учредил премию имени Менделеева

Исполнительный совет ЮНЕСКО по инициативе России учредил международную премию имени Дмитрия Менделеева в области фундаментальных наук, сообщила пресс-служба Российского химического общества.

«21 октября в Париже на 207-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение об учреждении международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Первое вручение премии состоится уже в 2020 году», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там отметили, что награда «призвана закрепить в программе ЮНЕСКО результаты проведения Международного года периодической таблицы химических элементов и подчеркнуть ведущую роль России в области фундаментальных наук».

Размер премии составит 500 тыс. долларов и будет вручаться ежегодно двум отдельным лауреатам в размере 250 тыс. долларов каждому за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук.

«В настоящее время это единственная и самая крупная премия в области фундаментальных наук в интересах устойчивого развития под эгидой ЮНЕСКО», – говорится в сообщении.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева для молодых ученых.

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