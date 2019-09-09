Россия учредила новую премию для молодых ученых

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева для молодых ученых, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В рамках тех мероприятий, которые посвящены празднованию Международного года Периодической таблице химических элементов, мы, я имею в виду Российскую Федерацию, обратились в ЮНЕСКО с предложением учредить Международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь Дмитрия Менделеева», – передает ТАСС слова Медведева на встрече с нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ, представителями международных и российских научных организаций.

Он добавил, что это первый случай, когда Россия страна подает в ЮНЕСКО подобную заявку.

«Уверен, что для талантливых исследователей, для коллективов, эта премия может быть хорошим стимулом к покорению новых научных вершин», – добавил премьер.

Напомним, в феврале лауреаты президентской премии создали ноу-хау для ФСБ.