Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 13 копеек – до 63,60 рубля, курс евро снизился на 14 копеек – до 70,87 рубля.

Стоимость нефти утром снижается до 58,89 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

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