Школьники в Германии стали хуже усваивать точные науки

В Германии успеваемость школьников в точных науках сильно снизилась, пишут немецкие СМИ.

Успеваемость в точных науках сильно снизилась, самые плохие результаты показали восточные регионы страны, об этом свидетельствуют результаты исследования минобразования, говорится в репортаже немецкого телеканала Welt, передает «ИноТВ».

Показатели по математике снизились в Мекленбурге – Передней Померании, Бранденбурге, Рейнланд-Пфальце, Саксонии-Анхальте и Шлезвиг-Гольштейне.

Сильнее всего успеваемость упала среди мальчиков, до этого у них были более высокие результаты в точных науках по сравнению с девочками.

Ассоциация учителей считает ответственными за снижение успеваемости политиков. Хайнц-Петер Мейдингер из федерации учителей сообщил, что эта негативная тенденция в Восточной Германии обусловлена хронической недофинансированностью образовательной сферы и нехваткой учителей.