В Шереметьево тягач повредил Boeing

В Шереметьево тягач в ходе подготовки к взлету Boeing повредил стойку шасси самолета, пишут СМИ.

Лайнер запустил двигатели, а водитель тягача случайно вырвал несколько кабелей, передает «Пятый канал». По предварительным данным, у воздушного судна вырваны несколько кабелей и разъем питания.

Персонал аэропорта, по предварительным данным, забыл отсоединить кабель питания с неподвижного источника питания, в то время как тягач начал движение.

Ранее в октябре сообщалось, что рейс Москва – Лондон вернулся в Шереметьево после отказа двигателя.