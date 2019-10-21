Нарышкин назвал причины зависти Запада к России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия в современном мире является одним из ведущих центров силы, и перечислил поводы для зависти со стороны Запада. Об этом он написал в сербской газете «Вечерние новости».

«В современном мире Россия снова один из ведущих центров силы, сегодня нашу страну отличают сильные ценности, из-за которых нам многие на Западе завидуют: мощный военный потенциал, твердая политическая воля и готовность решительно действовать на международной арене. Мы снова готовы защищать себя и своих союзников и друзей», – написал Нарышкин, передает ТАСС.

Он отметил, что «ожидания американских политических стратегов не исполнились – создание однополярного мира на обломках других стран со стороны Вашингтона не удалось».

Нарышкин уточнил, что современный мир тяготеет к многополярности, а принципы, обозначенные на конференциях в Ялте и Потсдаме, «релевантнее, чем когда бы то ни было».

В своей статье, посвященной 75-й годовщине освобождения Белграда от войск гитлеровской Германии, Нарышкин также отметил, что Россия призвана помешать Европе создать «дивный новый мир».

«Для России и Сербии события Второй мировой войны служат важным напоминанием не только об общности исторических судеб наших народов, об одержанных славных победах и о понесенных тяжелых утратах. На этой кровавой странице мировой истории в определенном смысле выписана суть исторической миссии России и родственных ей славянских государств – всеми силами удерживать Европу от окончательного отрыва от христианской традиции и попыток сотворить на Земле «дивный новый мир», – написал он, передает «Интерфакс».

Глава СВР уточнил, что не имеет значения, строится ли «дивный новый мир» на «культе расовой исключительности, цивилизационного или технологического превосходства, массового потребления или, к примеру, тоталитарного господства кибертехнологий».

Он также отметил, что конец ХХ века, «обернувшийся геополитическими трагедиями для России и для Сербии» – это пример того, какую высокую цену приходится платить за перекройку границ и «переформатирование» отдельных элементов миропорядка.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сербию предостерег от «передела карты Балкан».