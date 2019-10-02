В США разбилась «Летающая крепость»

В штате Коннектикут в США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17, который называли «Летающей крепостью».

«Мы можем подтвердить, что этим утром произошел инцидент с самолетом Второй мировой войны Фонда Коллингс в аэропорту Брэдли. На месте произошел пожар, работают спасатели. Аэропорт закрыт», – передает РИА «Новости» сообщение аэропорта.

Издание Hartford Courant отмечает, что бомбардировщик разбился при посадке. Он врезался в ангар.

Есть пострадавшие, однако их число пока не называется.