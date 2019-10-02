Политолог охарактеризовал экспертный совет при ЦИК как хорошую площадку для обмена мнениями

Совет при ЦИК можно использовать для подготовки предложений по поправкам в избирательные законы, как площадку для выработки четкой единой позиции. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Так он прокомментировал заседание научно-экспертного совета при ЦИК, которое состоялось в среду.

«Из уст коллег прозвучало много различных предложений по реформе избирательного законодательства. Если собрать все эти предложения вместе, получится очень противоречивая картина», – сказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, член научно-экспертного совета при ЦИК.

«Самое главное – все предложения должны быть концептуально собраны воедино. Что это значит? Если мы говорим, что у нас избирательное законодательство работает на укрепление партий, на развитие партийной системы, тогда мы должны двигаться в этом направлении. Если же мы двигаем избирательное законодательство в сторону различных форм электронного голосования, цифровизации, то давайте все изменения в этом русле и предлагать. Нужна понятная цель изменений», – полагает Гусев.

«Если мы рассматриваем научно-экспертный совет при ЦИК как площадку для выражения различных мнений, то это хорошо. Если мы рассматриваем экспертный совет как площадку для формирования понятной позиции, тогда эту работу надо организовывать по-другому», – призвал эксперт.

Как сообщило РИА «Новости», в среду состоялось расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК. Выступая на заседании, глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила благодарность всем экспертам и наблюдателям, которые сообщают о реальных нарушениях на выборах. В качестве одной из целей совета она назвала «очищение и оздоровление избирательной системы от правонарушений», – отметила Памфилова.