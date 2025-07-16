Путин назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян

Tекст: Ирма Каплан

«Устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше – это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов», – сказано в обращении президента России.

Путин указал на главное качество многонационального народа – чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые объединяют.

«Это прежде всего любовь и вера в Россию, солидарность, сплоченность вокруг больших, значимых целей, готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А это значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперед», – отметил российский лидер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали, что две трети россиян готовы оставаться приверженными традиционным ценностям, даже если они идут вразрез с текущей реальностью.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое русское кино показать американцу, чтобы он понял Россию: топ-5 лучших фильмов.