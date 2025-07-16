Responsible Statecraft предостерег Трампа об обратном эффекте его угроз России

Tекст: Ирма Каплан

«За первые шесть месяцев своего второго срока президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою любовь к трем вещам: сделкам, пошлинам и ультиматумам. Ему удалось объединить эти страсти во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», – иронизирует журнал Responsible Statecraft.

Обещание Трампа о вторичных санкциях в адрес тех, кто продолжает бизнес с Россией, по мнению автора статьи – военного аналитика доктора Дженнифер Каваны – вряд ли повлияет на планы российского президента Владимира Путина или мгновенно завершит конфликт.

«Вместо этого, установленный Трампом крайний срок, вероятно, усложнит жизнь ему самому, ограничив будущую гибкость и сделав желаемое им урегулирование еще более недостижимым, вынудив предпринимать шаги, которые скорее навредят, чем будут способствовать интересам США», – пишет она.

Кавана напоминает: если Трамп серьезно говорит о пошлинах на торговлю России с США, то его угроза – пустая трата времени, так как в 2024 году США импортировали из России товаров на сумму около трех млрд долларов, а это означает, что американские пошлины не принесут Москве никаких новых расходов.

Автор подчеркивает, что нынешняя политика Трампа не только нарушит и затормозит текущие переговоры США с важными торговыми партнерами, но и окажет давление на экономику США, а в случае с Индией и Европой вынудит Трампа ввести болезненные экономические санкции в отношении ключевых партнеров в сфере безопасности.

«Нет никаких гарантий, что даже вторичные санкции приведут к сокращению российских доходов, поскольку Москва мастерски использует черный рынок и свой «теневой флот», чтобы обходить экономическое давление США и Европы», – резюмирует автор.

На ваш взгляд На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это: жесткий ультиматум

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Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

А внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.