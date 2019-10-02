Нацсовет по ТВ на Украине подал иск с просьбой закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию подал иск в суд с просьбой отозвать лицензию телеканала NewsOne.

«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО «Новости 24 часа» (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева», – сообщила пресс-служба суда, передает РИА «Новости».

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по этому делу.

Ранее украинский депутат пришел в Верховную раду с заклеенным черной лентой ртом, демонстрируя протест против действий национального совета по вопросам телевидения в отношении телеканала «112 Украина» и NewsOne.

Ранее акцию протеста против цензуры провели журналисты трех украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Нацсовет по телевидению Украины решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала «112.Украина».