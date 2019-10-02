Украинские телеканалы провели акцию против цензуры в прямом эфире

Журналисты трех украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK провели акцию против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание.

Телеканалы и их сайты на 30 минут прекратили активное вещание. В знак протеста против цензуры они показали кадры с гостями в студии с заклеенными черным скотчем ртами. Прямые включения журналистов с мест событий проходили так же, передает РИА «Новости».

Ранее канал «112 Украина» лишили цифровых лицензий, что привело к снижению числа зрителей канала на 30%. Нацсовет по ТВ решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала «112.Украина». На канале считают решение незаконным и обвиняют регулятор в исполнении заказа со стороны властей.

Регулятор также принял решение о лишении лицензии телеканала NewsOne, а ZIK назначена внеплановая проверка.

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