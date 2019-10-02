Украинский депутат пришел в Раду с заклеенным ртом

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич пришел в Верховную раду с заклеенным черной лентой ртом.

Соответствующее фото опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook, подписав: «У каждого своя акция протеста».

Таким образом Шуфрич показал собственный протест относительно действий национального совета по вопросам телевидения в отношении телеканала «112 Украина» и NewsOne.

Ранее акцию протеста против цензуры провели журналисты трех украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Телеканалы и их сайты на 30 минут прекратили активное вещание. Прямые включения журналистов с мест событий проходили с заклеенными черным скотчем ртами.

Напомним, Нацсовет по ТВ решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала «112.Украина». Кроме того, регулятор обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Зеленский начал отключать Украине телевидение.

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