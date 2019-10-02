Российские пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море. На обстрелянной шхуне вспыхнул пожар, пострадали пять северокорейцев, сообщает ФСБ.

Пограничники открыли огонь в ходе задержания четвертой «партии» из 64 северокорейских браконьеров, задержанных в этом районе за последнее время, передает РИА «Новости».

В сообщении ФСБ указывается, что «в связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе».

«В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь», – указали в ведомстве.

Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства.

Таким образом, 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне России в Японском море была пресечена браконьерская деятельность «64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах».

У них обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 килограммов краба, три акулы. Морепродукты и орудия лова изъяты.

Ранее сообщалось, что пограничники с 28 по 30 сентября задержали 87 граждан Северной Кореи, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне России.

До этого суд заключил под стражу десятерых северокорейских браконьеров, которые при задержании в Японском море напали на российских пограничников.

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