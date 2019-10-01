ФСБ задержала 87 северокорейских рыбаков

Пограничники за два дня задержали 87 граждан Северной Кореи, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении указывается, что пограничным управлением ФСБ по Приморскому краю с 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне России в Японском море «пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах», передает ТАСС.

В результате были задержаны «87 граждан КНДР, входящих в состав экипажей судов».

Ранее суд заключил под стражу десятерых северокорейских браконьеров, которые при задержании в Японском море напали на российских пограничников.

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