Напавших на пограничников браконьеров КНДР отправили под арест

Находкинский городской суд заключил под стражу десятерых северокорейских браконьеров, которые при задержании в Японском море напали на российских пограничников.

Срок ареста составляет два месяца, передает ТАСС.

Документов об избрании меры пресечения другим северокорейским рыбакам в суд не поступало.

Напомним, 17 сентября приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны российскими пограничниками, но северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены.

Задержаны более 80 северокорейцев. В МИД России вызвали поверенного в делах КНДР.

В конце прошлой недели пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками.

В Кремле подчеркивали, что факт задержания северокорейских браконьеров в российских территориальных водах не наносит вреда двусторонним отношениям с КНДР.

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