В Приморье за браконьерство задержали три шхуны КНДР с 262 рыбаками

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в пятницу задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками, сообщила сотрудник пресс-службы управления Альбина Проскуренко.

«Они были задержаны за браконьерство в исключительных экономических водах России», – сказала Проскуренко в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Проскуренко отметила, что у браконьеров изъяты около 30 тыс. туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова.

Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для проведения разбирательств.

Напомним, 17 сентября приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны российскими пограничниками, но северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены.

Задержаны более 80 северокорейцев. В МИД России вызвали поверенного в делах КНДР.

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