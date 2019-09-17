Поверенный в делах КНДР прибыл в МИД России

Временный поверенный в делах посольства КНДР в России Чин Чжон Хеп прибыл в МИД России, куда его вызвали из-за ситуации с задержанием северокорейских шхун в Японском море.

Дипломат прибыл к зданию министерства иностранных дел к 17.10 мск, он не стал давать комментариев, передает РИА «Новости».

Дипломат прибыл к зданию министерства около 17.10, комментариев прессе он давать не стал.

Ранее сообщалось, что на пограничников напал экипаж северокорейской шхуны. Ранения получили трое российских пограничников.

ФСБ сообщила, что приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Обе шхуны были задержаны.