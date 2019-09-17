Экипаж шхуны КНДР напал на российских пограничников

Трое российских пограничников получили ранения в ходе нападения экипажа северокорейской шхуны в Японском море, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», – цитирует сообщение ТАСС.

По данным ФСБ, приморские пограничники в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона России) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.

Корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю принимает решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

В ведомтсве отметили, что обе шхуны, занимавшиеся браконьерским промыслом, были задержаны.