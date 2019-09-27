Кремль прокомментировал задержание северокорейских браконьеров

Факт задержания северокорейских браконьеров в российских территориальных водах не наносит вреда двусторонним отношениям с КНДР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никоим образом не является. Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекает российскую границу, осуществляет незаконный лов в российских территориальных водах, поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того, чтобы навести порядок в этой области», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, является ли задержание ударом по отношениям с Пхеньяном.

Напомним, ранее в пятницу сотрудник пресс-службы погрануправление ФСБ России Альбина Проскуренко сообщила, что пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками.

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