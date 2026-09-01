Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию

Ekonomim: Атаки БПЛА Украины по судам в Черном море ударили по экспорту Турции

Tекст: Мария Иванова

Из-за действий украинской стороны пострадал ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил о прекращении отгрузок цитрусовых из Чукуровы.

«Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия – наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился», – подчеркнул специалист. За последний месяц нападениям подверглись четыре торговых судна.

На кораблях, следовавших в российские порты, есть погибшие и пострадавшие. При этом страховые компании отказываются выплачивать компенсации за поврежденный транспорт. Проблема также серьезно затронула импорт сои, кукурузы и растительного масла.

Вынужденное изменение логистических маршрутов неизбежно спровоцирует рост цен на внутреннем турецком рынке. Власти в Анкаре продолжают поддерживать контакты с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий бизнес спрогнозировал рост мировых цен на зерно из-за ударов украинских беспилотников по торговым судам.

Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля для выражения протеста.

Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.