В Eurogas оценили шансы сбоя поставок газа через «Северный поток»

Шансы сбоя поставок газа через действующий «Северный поток» из-за внесенных изменений в Газовой директиве ЕС очень малы, сказал генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон.

«Сложно сказать. Ожидаю ли я этого? Нет. Может ли это случиться? Да. Вероятно ли это? Нет. Так что я бы сказал, что шансы очень малы, но, конечно, все может произойти», – ответил он на вопрос РИА «Новости», ожидает ли он перебои с поставками газа из-за новых правил Газовой директивы.

Также Уотсон прокомментировал трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по транзиту газа. Он отметил, что должно быть принято решение, которое будет отвечать интересам всех трех сторон.

«Все должны очень усердно работать, чтобы прийти к соглашению. Eurogas призвал бы все стороны, сидящие за столом (этих консультаций), включая ЕС, обеспечить получение разумного результата», – сказал он.

Представитель Eurogas добавил, что в настоящее время маловероятно повторение газового кризиса 2009 года в Евросоюзе.

По его словам, последний кризис был 10 лет назад, с тех пор ЕС и его государства «работали определенным образом, чтобы такой кризис не повторился».

«Есть хорошие запасы газа, есть очень хорошие хранилища, произошла диверсификация поставок, мы теперь видим больше поставщиков, мы больше вкладывали в инфраструктуру, такую как терминалы СПГ, чтобы поддержать стратегию диверсификации (источников газоснабжения ЕС)», – пояснил Уотсон.

Он также уточнил, что помогают ЕС и правила анбандлинга (разделение добычи и транспортировки).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».

15 апреля Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на «Северный поток – 2». После их вступления в силу все газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран, обязали работать по тем же правилам, что и находящиеся на территории государств – членов Евросоюза.

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