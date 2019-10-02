Умер автор музыки к «Мимино» Гия Канчели

Легендарный советский и грузинский композитор Гия Канчели скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Лауреат Государственной премии СССР, Канчели является, в частности, автором музыки к таким фильмам, как «Мимино», «Твой сын, Земля», «Слезы капали», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Кин-дза-дза!», «Паспорт» и другие.

В последние годы он проживал в Германии, сообщает телекомпания «Имеди».