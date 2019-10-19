Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе германской стороны, обсудили продвижение процесса урегулирования в Сирии и обстановку в Ливии.

«Рассмотрено положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа», – сообщили об итогах разговора в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

Отмечается, что обе стороны подчеркнули важность продвижения процесса урегулирования в Сирии с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета.

Кроме того, во время разговора Путин и Меркель подтвердили готовность способствовать деэскалации в Ливии и оказывать поддержку усилиям по мирному разрешению конфликта.

«Лидеры затронули также ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации, оказывать поддержку осуществляемым под эгидой ООН посредническим усилиям по мирному разрешению конфликта», – указали пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили проведение саммита в «нормандском формате» и ситуацию на Украине.

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