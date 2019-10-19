В Египте найдено захоронение времен фараонов с 30 гробами

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири сообщил, что египетские археологи нашли крупнейшее захоронение с мумиями 22-ой династии фараонов в 30-ти деревянных цветных гробах в районе кладбища аль-Асасиф в Луксоре на юге страны.

«Захоронение находилось на глубине одного метра от поверхности земли. В первом ряду лежали 18 гробов, а во втором – 12. В них похоронены мужчины и женщины, три гроба предназначались для детей. Гробы, возраст которых составляет три тысячи лет, хорошо сохранились, в том числе цвета на них и надписи. Захоронение относится к правлению 22-й династии фараонов», – сказал Вазири, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный новостной портал «Аль-йум ас-сабиа».

Министр по делам древностей Египта Халид аль-Инани назвал эту находку «одной из самых важных в современную эпоху». Он также уточнил, что «все найденные гробы никогда не открывались и не трогались».

В совете по делам древностей Египта сообщили, что после реставрации гробы будут выставлены в Большом египетском музее, который откроется в следующем году около пирамид в Гизе. Для этой находки в музее выделят целый зал «Захоронение в Аль-Асасифе».

Ранее в Египте нашли гробницу «завхоза» фараона.