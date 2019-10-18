Цена на газ для украинских предприятий поднимется на 20%

«Нафтогаз» с 1 ноября намерен поднять цену на газ для промышленности на 19,6% по сравнению с октябрем, пишут украинские СМИ.

Цена поднимется с 5878,8 гривен (234,4 доллара) до 7033,2 гривен (280,4 доллара), передает УНИАН.

«Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину», – пояснили в «Нафтогазе».

Там добавили, что ценовые предложения компании зависят от объемов закупки и условий оплаты. В случае, если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет закупать сырье не менее 50 тыс кубометров в месяц, то для него будет устанавливаться минимальная цена.

Ранее в октябре «Нафтогаз» сообщил, что с 2020 года цена за газ для населения Украины поднимется до рыночного уровня.