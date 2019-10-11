«Нафтогаз» объявил о рыночной цене на газ для населения Украины с 2020 года

Для жителей Украины с 1 января 2020 года цена на газ станет рыночной, это будет означать выполнение одного из требований, которые обозначил Международный валютный фонд (МВФ) в качестве условия для дальнейшего выделения займов, рассказал директор ООО «Газоснабжающая компания» НАК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович в ходе выступления на Украинском газовом форуме.

«Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое цены для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены», – приводит его слова РБК-Украина.

По его словам, сейчас «Нафтогаз» не устанавливает цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

При этом в Европе газ подешевел, следовательно, Украина может его закупить за меньшие деньги, а государство может снизить тариф для населения, не нарушая договоренности с МВФ, отмечает портал «Минфин».

С 1 октября «Нафтогаз Украины» повысил цены на газ для промышленных потребителей примерно на 5%. В 2018 году правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о постепенном повышении цен на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года.