Названы сроки первого пуска с модернизированного стартового стола Плесецка

Первый пуск ракеты «Союз-2» с модернизированного стартового комплекса на космодроме Плесецк запланирован на 2019 год, заявил замминистра обороны Тимур Иванов.

«Первый запуск космического аппарата в интересах Минобороны запланирован уже в этом году. Реконструкцией стартового комплекса завершается создание комплекса ракет- носителей семейства «Союз-2» в полном объеме», – передает ТАСС слова Иванова в ходе Единого дня военной приемки.

По его словам, после реконструкции стартового сооружения с космодрома можно будет пускать до 10 «Союзов-2» в год.

Он рассказал также, что военнослужащие завершили реконструкцию стартового стола на космодроме Плесецк.

На космодроме Плесецк реконструировался стартовый комплекс номер три, получивший повреждения в 2002 году после катастрофы при запуске ракеты-носителя «Союз-У». С того времени продолжалась его модернизация для возможности запусков ракет семейства «Союз-2».

«В целях развития инфраструктуры космодрома в городе Мирный Архангельской области для обеспечения пусков ракеты- носителя «Союз-2» на территории Первого государственного испытательного космодрома завершена реконструкция стартового сооружения», – сказал Иванов.

Напомним, в конце сентября ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом.

В мае президент России Владимир Путин рассказал о том, что установка современных российских систем запуска ракет-носителей типа «Союз-2» и «Ангара» позволили сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза.

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