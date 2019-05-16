Путин рассказал, как удалось добиться ощутимого эффекта в сфере космических запусков

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что установка современных российских систем запуска ракет-носителей типа «Союз-2» и «Ангара» позволили сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза.

«Такая оптимизация дает ощутимый эффект. Добавлю, что теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это работу необходимо продолжать, передает РИА «Новости».

«Важно развивать наземную инфраструктуру, обеспечивающую запуски космических аппаратов военного и двойного назначения, в том числе Плесецк», – добавил Путин.

Напомним, с переходом на цифровые технологии в России были созданы ракеты линейки «Союз-2», которые по многим параметрам выигрывают у «аналоговых» ракет, к которым относится «Союз-ФГ».

Ракеты «Союз-2» оснащены российской цифровой системой управления, в то время как на «Союзе-ФГ» применяется аналоговая система управления, разработанная и изготавливаемая на Украине.