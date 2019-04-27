На Байконур отправили последний «Союз» с украинской системой управления

Последняя ракета семейства «Союз», имеющая украинские комплектующие, отправлена с Ракетно-космического центра «Прогресс» на космодром Байконур; ее запустят 25 сентября, сообщил источник на предприятии.

Источник сообщил, что «ночью в пятницу ракета «Союз-ФГ» отправлена на космодром Байконур». В том же железнодорожном составе на Байконур «отправлена еще одна ракета – «Союз-2.1а»; обе ракеты предназначены для запусков по пилотируемой программе. Состав должен прибыть на Байконур в понедельник, передает РИА «Новости».

С переходом на цифровые технологии в России были созданы ракеты линейки «Союз-2», которые по многим параметрам выигрывают у «аналоговых» ракет, к которым относится «Союз-ФГ».

Важно и то, что ракеты «Союз-2» оснащены российской цифровой системой управления, в то время как на «Союзе-ФГ» применяется аналоговая система управления, разработанная и изготавливаемая на Украине.

С завершением эксплуатации ракет «» завершается и зависимость России от украинских производителей в пилотируемой космонавтике.

Напомним, в марте был собран последний «Союз-ФГ» с системой управления украинского производства.

Отметим, что на Байконуре пришлось дважды проводить комплексные проверки ракеты-носителя «Союз-ФГ» перед пилотируемым запуском, так как у экспертов возникали замечания к одному из приборов системы управления.

Украинскую деталь пришлось заменить на новую из запасного комплекта. При повторной проверке замечаний не появилось. Украинские специалисты лично устранили неисправность в российской ракете.

В результате ракета «Союз-ФГ» 14 марта успешно вывела пилотируемый корабль «Союз МС-12» на орбиту.