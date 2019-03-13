Украинские специалисты лично устранили неисправность в российской ракете на Байконуре

Работники украинского предприятия «Коммунар» вместе с российскими специалистами устранили на Байконуре неисправность в системе управления ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Специалисты украинского предприятия лично принимали участие в замене неисправного прибора и кабеля системы управления ракеты», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что украинцы работали вместе с российскими сотрудниками.

12 марта при комплексных испытаниях «Союз-ФГ» возникли проблемы во время первой предстартовой проверки. Было принято решение устранить замечания и провести повторные комплексные испытания. Сообщалось, что специалисты заменили в ракете-носителе два неисправных прибора.

Позднее источник сообщил, что в системе управления был заменен прибор украинского производства.