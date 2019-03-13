После неудачных испытаний на ракете «Союз-ФГ» заменили украинский прибор

После неудачных испытаний ракеты-носителя «Союз-ФГ» был заменен прибор системы управления, произведенный на Украине, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Прибор был произведен харьковским предприятием ГНПП «Коммунар», передает РИА «Новости».

По словам источника, в 2019 году будут использованы три оставшиеся ракеты-носителя «Союз-ФГ» с украинской системой управления, которые доставят на МКС пилотируемые корабли «Союз МС-12», «Союз МС-13» и «Союз МС-15». Их запуск намечен на 14 марта, 6 июля и 22 сентября. После этого пилотируемые пуски с Байконура будут производиться на ракетах-носителях «Союз-2» с системой управления, разработанной в России.

12 марта при комплексных испытаниях «Союз-ФГ» возникли проблемы во время первой предстартовой проверки. Было принято решение устранить замечания и провести повторные комплексные испытания. Сообщалось, что специалисты заменили в ракете-носителе два неисправных прибора.

Запуск ракеты с кораблем «Союз МС-12» запланирован на 22.14 мск 14 марта с первой стартовой площадки «Гагаринский старт».