При испытаниях ракеты «Союз-ФГ» возникли проблемы

Комплексные испытания ракеты-носителя «Союз-ФГ» для запланированного на четверг запуска корабля «Союз МС-12» с экипажем МКС пришлось повторить на Байконуре из-за проблем, возникших во время первой предстартовой проверки, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Вчера после вывоза ракеты «Союз-ФГ» на стартовый комплекс во время комплексных испытаний, в ходе которых проводится имитация полета ракеты вплоть до отделения космического корабля, были выявлены ошибки в работе отдельных систем. В результате было принято решение устранить замечания и провести повторные комплексные испытания, которые сегодня успешно завершились на Байконуре», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, из-за этого сместился график работ на космодроме, однако старт «Союза-ФГ» переносить не планируется. «На случай подобных ситуаций в графике предстартовой подготовки имеется резервный день», – пояснил источник.

Он добавил, что специалисты уже заменили два неисправных прибора в ракете-носителе «Союз-ФГ». Он не уточнил, к каким именно системам ракеты относились данные приборы.

Во вторник ракету-носитель «Союз-ФГ» и выводимый ею на орбиту корабль «Союз МС-12» установили на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.

Запуск ракеты запланирован на 22.14 14 марта. Прибытие к Международной космической станции ожидается в 4.07 15 марта. В состав экспедиции МКС-59/60 войдут космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох.

Напомним, Алексей Овчинин и Ник Хейг должны были отправиться на МКС еще 11 октября 2018 года, однако экспедиция была отменена из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж не пострадал благодаря системе аварийного спасения.