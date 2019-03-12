Ракету с кораблем «Союз МС-12» подготовили к запуску на Байконуре

Ракету-носитель «Союз-ФГ» и выводимый ею на орбиту корабль «Союз МС-12» установили на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.

«В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-12» из монтажно- испытательного корпуса на стартовый комплекс», – сообщил представитель Роскосмоса ТАСС.

Запуск ракеты запланирован на 22.14 14 марта с первой стартовой площадки «Гагаринский старт». Прибытие к Международной космической станции (МКС) ожидается в 4.07 15 марта. В составе экипажа космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох.

Напомним, Овчинин и Хейг должны были отправиться на МКС еще в октябре прошлого года. Но экспедиция была отменена из-за аварии носителя «Союз-ФГ» 11 октября.