Рогозин после стыковки «Союза» с МКС анонсировал полет российских космонавтов на американском корабле

Космонавты Роскосмоса и астронавты НАСА в будущем будут летать к Международной космической станции (МКС) как на российских, так и на американских пилотируемых кораблях, заявил гендиректор российской космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил во время пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12» с МКС, что с руководством НАСА была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии сторон, передает ТАСС.

Так, «астронавты будут летать на «Союзе», а российские космонавты на американских кораблях, которые перед этим пройдут сертификацию.

По словам Рогозина, это создаст альтернативные пути доставки к станции.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только «Союзы», которые доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Ранее корабль «Союз МС-12» с россиянином Алексеем Овчининым и американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук на борту пристыковался к МКС; после выравнивания давления экипаж перешел на станцию, передает РИА «Новости».

Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 22.14 мск 14 марта; через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. Полет проходил по короткой схеме – корабль сделал четыре витка вокруг Земли (при стандартной схеме - 34).

Овчинина, Хейга и Кук встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Предполагается, что два члена прибывшего экипажа проведут на станции 204 дня, а еще один – девять месяцев.

Овчинин и Кононенко планируют выход в открытый космос 29 мая. У астронавтов НАСА запланировано три выхода – на 22 и 29 марта и 8 апреля. При этом в одном из них Кук будет работать вместе с Макклейн – это будет первый в истории выход сразу двух женщин.

Также экипаж должен будет провести порядка 300 экспериментов. На российском сегменте МКС проведут 59 экспериментов (четыре из которых – в автоматическом режиме без участия экипажа).

Напомним, Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС из-за аварии ракеты 11 октября 2018 года. На 118-й секунде после старта не отделился один из четырех боковых блоков первой ступени.

Позже выяснилось, что датчик, ответственный за отделение блока, погнули при сборке ракеты на космодроме, из-за чего «боковушка» начала скользить вниз, пропоров центральную ступень. На 121-й секунде компьютер дал команду на отстрел спускаемого аппарата с космонавтами.

Отмечается, что экипаж сохранил свою эмблему треугольной формы – ее лишь зеркально развернули и добавили фамилию Кук.

Овчинин и Хейг летели в октябре вдвоем, так как в апреле свободное третье место должен был занять астронавт из ОАЭ. Однако из-за неудачного старта полет арабского члена экипажа пришлось сдвинуть – он должен прилететь в сентябре 2019 года на «Союзе МС-15» вместе с российским космонавтом и американским астронавтом.

После их прибытия к станции на короткое время будут пристыкованы три пилотируемых корабля, а численность экипажа вырастет до девяти человек, хотя обычно на станции работают шестеро.

Таким образом, 15 марта экипаж МКС вернулся к полноценному составу из шести человек. Три члена экипажа остаются на станции только на время коротких пересменок, когда один корабль уже вернулся на Землю, а другой еще не прибыл на станцию, но из-за аварии «Союза МС-10» порядок был нарушен.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак находятся на станции втроем с 20 декабря 2018 года, когда на Землю вернулся «Союз МС-09» с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтом Европейского космического агентства немцем Александром Герстом и американкой Сериной Ауньен.

Ранее сообщалось, что Роскосмос решил проверить научную ценность планируемых на МКС экспериментов. Кроме того, предлагалось проводить на станции военные эксперименты.