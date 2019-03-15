Рогозин после стыковки «Союза» с МКС анонсировал полет российских космонавтов на американском корабле

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Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Шведы ищут повод для высылки российского дипломата

Посол в Стокгольме Виктор Татаринцев вынужден реагировать на страхи шведов перед РоссиейФото: facebook.com/RusEmbassySweden/
Посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции. Предположительно речь шла о возможной высылке российского дипломата, обвиняемого шведами в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (проще говоря, в шпионаже). Почему правительство Швеции просто не может объявить российского дипломата персоной нон грата?  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...

«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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            Рогозин после стыковки «Союза» с МКС анонсировал полет российских космонавтов на американском корабле

            15 марта 2019, 10:41

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Космонавты Роскосмоса и астронавты НАСА в будущем будут летать к Международной космической станции (МКС) как на российских, так и на американских пилотируемых кораблях, заявил гендиректор российской космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.

            Рогозин заявил во время пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12» с МКС, что с руководством НАСА была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии сторон, передает ТАСС.

            Так, «астронавты будут летать на «Союзе», а российские космонавты на американских кораблях, которые перед этим пройдут сертификацию.

            По словам Рогозина, это создаст альтернативные пути доставки к станции.

            С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только «Союзы», которые доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.

            Ранее корабль «Союз МС-12» с россиянином Алексеем Овчининым и американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук на борту пристыковался к МКС; после выравнивания давления экипаж перешел на станцию, передает РИА «Новости».

            Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 22.14 мск 14 марта; через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. Полет проходил по короткой схеме – корабль сделал четыре витка вокруг Земли (при стандартной схеме - 34).

            Овчинина, Хейга и Кук встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Предполагается, что два члена прибывшего экипажа проведут на станции 204 дня, а еще один – девять месяцев.

            Овчинин и Кононенко планируют выход в открытый космос 29 мая. У астронавтов НАСА запланировано три выхода – на 22 и 29 марта и 8 апреля. При этом в одном из них Кук будет работать вместе с Макклейн – это будет первый в истории выход сразу двух женщин.

            Также экипаж должен будет провести порядка 300 экспериментов. На российском сегменте МКС проведут 59 экспериментов (четыре из которых – в автоматическом режиме без участия экипажа).

            Напомним, Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС из-за аварии ракеты 11 октября 2018 года. На 118-й секунде после старта не отделился один из четырех боковых блоков первой ступени.

            Позже выяснилось, что датчик, ответственный за отделение блока, погнули при сборке ракеты на космодроме, из-за чего «боковушка» начала скользить вниз, пропоров центральную ступень. На 121-й секунде компьютер дал команду на отстрел спускаемого аппарата с космонавтами.

            Отмечается, что экипаж сохранил свою эмблему треугольной формы – ее лишь зеркально развернули и добавили фамилию Кук.

            Овчинин и Хейг летели в октябре вдвоем, так как в апреле свободное третье место должен был занять астронавт из ОАЭ. Однако из-за неудачного старта полет арабского члена экипажа пришлось сдвинуть – он должен прилететь в сентябре 2019 года на «Союзе МС-15» вместе с российским космонавтом и американским астронавтом.

            После их прибытия к станции на короткое время будут пристыкованы три пилотируемых корабля, а численность экипажа вырастет до девяти человек, хотя обычно на станции работают шестеро.

            Таким образом, 15 марта экипаж МКС вернулся к полноценному составу из шести человек. Три члена экипажа остаются на станции только на время коротких пересменок, когда один корабль уже вернулся на Землю, а другой еще не прибыл на станцию, но из-за аварии «Союза МС-10» порядок был нарушен.

            Кононенко, Макклейн и Сен-Жак находятся на станции втроем с 20 декабря 2018 года, когда на Землю вернулся «Союз МС-09» с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтом Европейского космического агентства немцем Александром Герстом и американкой Сериной Ауньен.

            Ранее сообщалось, что Роскосмос решил проверить научную ценность планируемых на МКС экспериментов. Кроме того, предлагалось проводить на станции военные эксперименты.


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