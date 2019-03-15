Собран последний «Союз-ФГ» с системой управления украинского производства

В Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» произведена последняя ракета-носитель «Союз-ФГ», в которой используется система управления украинского производства, сообщили на предприятии.

В РКЦ сообщили, что была произведена «последняя ракета-носитель с использованием системы управления производства завода «Коммунар» и СКБ «Полисвит» (Харьков, Украина)», передает ТАСС.

На производстве пояснили, что оставшиеся три ракеты «предназначены для запусков транспортируемых кораблей «Союз-МС».

Ранее на Байконуре пришлось дважды проводить комплексные проверки ракеты-носителя «Союз-ФГ» перед пилотируемым запуском, так как у экспертов возникли замечания к одному из приборов системы управления.

Украинскую деталь пришлось заменить на новую из запасного комплекта. При повторной проверке замечаний не появилось.

Сообщалось, что Украинские специалисты лично устранили неисправность в российской ракете.

В результате ракета «Союз-ФГ» 14 марта успешно вывела пилотируемый корабль «Союз МС-12» на орбиту.