Анонсирована встреча Путина и Си Цзиньпина в ноябре

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ноябре, сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Скоро в ноябре на полях саммита БРИКС или АТЭС состоится встреча между нашими лидерами. Я думаю, что они обменяются мнениями по всему спектру отношений», – сказал он, передает ТАСС.

Ханьхуэй также напомнил, что в 2020 году саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет проходить в России. «Мы будем поддерживать наших российских коллег в организации этого саммита, будем вместе готовить все документы, чтобы гарантировать успех проведения этого саммита. Мы считаем, что этот саммит очень важен», – отметил посол.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в октябре Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень.

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