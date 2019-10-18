Князь Романов решил посетить Крым

Наследник дома Романовых великий князь Георгий Михайлович намерен посетить Крым с официальным рабочим визитом, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

«Великий князь Георгий Михайлович прибывает с рабочим визитом по официальному приглашению министерства культуры Республики Крым и примет участие в ряде культурных мероприятий, которые пройдут в эти дни в Крыму», – сказал РИА «Новости» Пилькевич.

Отмечается, что 20-22 октября князь Романов примет участие в международной научной конференции «Крым в судьбе Династии Романовых. Начало и конец царствования Императора Николая II».

Визит князя приурочен к 100-летию исхода членов императорского дома из Крыма, которые покинули Россию в 1919 году, добавил Пилькевич.

В июне члены Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту.

Ранее княгиня назвала Крымский мост сбывшейся мечтой и призвала россиян с оптимизмом смотреть на возможность отмены санкций.

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